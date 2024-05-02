Зампостпреда России при ОБСЕ: давление Эстонии на церковь нарушает права граждан

Давление властей Эстонии на местные православные приходы для разрыва их отношений с Московским патриархатом нарушает права жителей республики. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.

«На данном этапе активно ведётся пропагандистская кампания в СМИ по очернению Русской православной церкви, оказывается давление на настоятелей приходов», — цитирует его ТАСС.

Волгарев отметил, что подобные действия расцениваются как «посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей» Эстонии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе население пытаются оболванить страшилками про страшных русских.