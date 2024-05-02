10 лет трагедии в Одессе: что говорят политики в годовщину поджога Дома профсоюзов

2 мая исполнилось 10 лет со дня трагедии в Одессе, жертвами которой стали 48 человек. В этот день в 2014 году сторонники госпереворота на Украине и националисты разгромили палаточный городок противников «майдана», загнав своих оппонентов в Дом профсоюзов, который после подожгли. По официальной информации, 48 человек погибли, более 250 пострадали. Рассказываем, что говорят политики в годовщину происшествия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновные в трагедии должны быть наказаны и у подобных преступлений не бывает срока давности. Как сообщает РИА Новости, он назвал «недопустимой и позорной страницей» в истории Украины тот факт, что организаторы и исполнители преступления так и не понесли наказания.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев уже 10 лет имитирует процесс расследования трагедии, чтобы таким образом избежать наказания за содеянное. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях он отметил, что обстоятельства расследования засекретили, при том что Владимир Зеленский обещал установить виновных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале также отметил, что виновные в гибели людей до сих пор не наказаны. Вместе с тем Киев продолжает переписывать историю города, демонтируя памятники, переименовывая улицы и наказывая жителей за использование русского языка».

«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — заключил Володин.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале заявил, что ответственность за произошедшее несет Киев и его западные кураторы. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, что Москва сделает все для наказания виновных.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что международный трибунал над украинскими нацистами должен состояться в одесском Доме профсоюзов. В своем Telegram-канале он заявил, что на площади Куликово Поле в будущем будет воздвигнут памятник погибшим героям-патриотам.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном ведомством комментарии в связи с 10-летием трагедии заявила, что справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Она подчеркнула, что скоро Одесса «сбросит иго современных бандеровцев» и снова станет свободным городом.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что озвученное украинскими властями число жертв пожара в Доме профсоюзов может не соответствовать действительности.

«Вероятнее всего, это те цифры, которые невозможно было скрыть. Этих людей забивали битами, в них стреляли, их заперли в здании и подожгли. И никакого открытого расследования этих преступлений не было», — сказал он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на реакцию Европы. В своем Telegram-канале он отметил, что европейцы со временем сделали вид, словно трагедии не существовало.

«Украинская верхушка просто закрыла на это глаза; европейцы, которые сначала требовали расследования, со временем сделали вид, что ничего и не было», — написал Развожаев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале сравнил организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье и бойни в Одессе. По мнению политика, они придерживались одного подхода — в обоих случаях за атакой следовал поджог для увеличения числа жертв. Трагедию он назвал одним из подтверждений того, что «денацификация Украины необходима».