Зампостпреда РФ: руководство ОБСЕ вновь предпочло не вспоминать о трагедии в Одессе

Руководство ОБСЕ в этом году предпочло не вспоминать о трагедии, произошедшей в Одессе в Доме профсоюзов 10 лет назад. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич на заседании ее Постоянного совета.

"Вызывает возмущение и то, что и в руководстве ОБСЕ вновь предпочли не вспоминать об этой страшной трагедии. Очевидно, в связи с тем, что ее нельзя использовать в пропагандистских антироссийских целях", - сказал дипломат.

По его словам, на Киев не оказывается никакого давления для того, чтобы расследовать случившееся.

"Западные спонсоры и покровители киевского режима продолжают замалчивать это страшное преступление, которое совершалось под лозунгами "во славу Украине", - добавил зампостпреда.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле в Одессе, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины и признании русского языка государственным. Радикалы окружили и подожгли Дом профсоюзов, где укрылись сторонники федерализации. По официальным данным украинского МВД, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Власти объявили зачинщиками беспорядков сторонников "антимайдана", но следствие так и не смогло доказать их вину в суде.