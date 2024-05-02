Антона Науменко назначили врио главы Кургана

Временно исполняющим обязанности главы Кургана стал Антон Науменко — экс-глава управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области и профессиональный хоккеист в прошлом. О его назначении сообщает ТАСС.

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Как пишет «Коммерсант», накануне, 1 мая, Науменко назначили первым заместителем главы Кургана. Кандидатуру Науменко предложил председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров. Он обратил внимание на управленческий и административно-хозяйственный опыт Науменко, а также на его работу во время паводка.

37-летний Науменко родился в Кургане, имеет два высших образования, а в 2000-х он профессионально играл за хоккейные команды «Зауралье-2» и «Зауралье», отмечает «Коммерсант».

Мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в начале 2024 года на фоне уголовного дела о халатности.

Врио главы города стала Анастасия Аргышева, она покинула свой пост 27 апреля по собственному желанию. Должность врио главы города заняла Юлия Гурьянова. Она ушла в отставку через шесть дней после назначения.

27 апреля на совещании по ликвидации последствий паводков президент РФ Владимир Путин спросил, почему на совещании нет мэра Кургана. Когда президенту сообщили, что мэр ушла в отставку в начале года, Путин подчеркнул, что надо «проводить соответствующие мероприятия, выборы организовать».

Сообщалось, что в марте выборы мэра не были проведены из-за отсутствия необходимых документов от кандидатов.