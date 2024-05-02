В Кремле раскрыли тему переговоров Путина во время визита в КНР

Вопросы международной и региональной безопасности войдут в число обсуждаемых тем на переговорах во время визита в Китай президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Так или иначе, вопросы и международной безопасности, и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в повестке визита Путина в Китай тема контроля над вооружениями в свете деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ТАСС

Даты визита стороны пока не анонсировали, но о том, что визит планируется, сообщил сам президент Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Ura.Ru