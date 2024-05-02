Песков оценил серьезность конференции по Украине в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России на конференции в Швейцарии невозможно назвать эту встречу серьезной. Lenta.ru

«О какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», — заявил он. RT на русском

Представитель Кремля напомнил, что позиция Москвы, которая касается возможности переговоров по Украине, известна и последовательна. Она неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным. Газета.Ru