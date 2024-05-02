В Кремле оценили слова Байдена о ксенофобии в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России «отражают реальность с точностью до наоборот». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Байден заявил, что ксенофобия тормозит рост некоторых стран мира, и подчеркнул, что американская экономика стала столь сильной именно благодаря притоку мигрантов.

«Почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане, почему у Японии проблемы, почему у России, почему у Индии, потому что они — ксенофобы. Они не хотят иммигрантов. Иммигранты — это то, что делает нас сильными», — сказал Байден, выступая на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании.

Комментируя слова Байдена, Песков заявил, что не Россия, а США демонстрируют ксенофобию, оказывая давление на россиян и препятствуя ведению бизнеса с российскими компаниями.