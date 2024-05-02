Кремль ответил на обвинения России в использовании химоружия

Обвинения в том, что Россия якобы применяла химоружие против ВСУ, голословны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге. ТАСС

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие заявления звучат голословно. Россия была и остается приверженной своим обязательствам», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать подобное заявление. Газета.Ru

Накануне стало известно, что Вашингтон ввел санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России из-за якобы применения ими химоружия в ходе боевых действий на Украине. Lenta.ru