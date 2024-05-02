Песков призвал наказать виновников сожжения людей в Одессе

Организаторы трагедии в Одессе в 2014 году должны быть наказаны, у таких преступлений не бывает срока давности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. ТАСС

«Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, которые его исполняли, так и не понесли наказания. Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб», - подчеркнул Песков. News.ru

Он отметил, что все виновники должны быть наказаны. Ura.Ru