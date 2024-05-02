Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратил внимание, что организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье и устроенной бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода в совершении преступления. Газета.Ru

«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в Telegram-канале. RT на русском

Он добавил, что за 10 лет Киев ничего не сделал для поимки боевиков. Более того, причастные вошли в состав украинских официальных структур. При этом, как отмечает Пасечник, западные страны «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием. ТАСС

2 мая 2014 года украинские неонацисты забросали бутылками с зажигательной смесью здание Дома профсоюзов в Одессе, где укрывались сторонники федерализации Украины. По данным МВД Украины, тогда погибли 48 человек, еще свыше 240 получили ранения. Российская газета