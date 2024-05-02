Крымская межнациональная миссия публично призвала российские следственные органы возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за терроризм против регионов России, сообщил ТАСС глава миссии Заур Смирнов.

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Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица в X (ранее Twitter) дал понять о предстоящем нападении на Крымский мост. Об этом же неоднократно заявляли Зеленский и другие должностные лица Украины. Территория Крымского полуострова подвергается ударам ракет и БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Зеленский возглавляет и направляет террористическую деятельность против Крыма и других российских регионов, результатом которой стали человеческие жертвы. Эта деятельность должна стать предметом уголовного преследования и расследования. Считаю, что следственные органы России должны возбудить уголовное дело в отношении Зеленского", - заявил Смирнов, отметив, что Зеленский способствует культивированию нацизма на Украине, что стало одной из целей специальной военной операции.

Крымская межнациональная миссия создана для укрепления межнационального согласия. В нее входят некоторые общественные организации. Миссия оказывает помощь пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ жителям Херсонской и Запорожской областей.