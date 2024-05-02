Мишустин поручил разработать план мероприятий по развитию экономики предложения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 15 мая разработать комплекс первоочередных мероприятий по формированию экономики предложения на 2024-2025 годы, сообщается на сайте кабмина.

Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной этому вопросу, которая состоялась 9 апреля.

Минсельхозу поставлена задача подготовить план мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса. Как указывается в материалах правительства, они должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, а также по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса.

Кроме того, Минэнерго предстоит утвердить комплекс мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, а Минпромторгу - проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов.