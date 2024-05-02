Справедливое возмездие рано или поздно настигнет виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста против госпереворота на Украине разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая между протестующими и сторонниками новых украинских властей произошел конфликт, который закончился разрушением палаточного лагеря. Отступавшие укрылись в Доме профсоюзов, который подожгли националисты. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

Захарова отметила, что следствие по делу в Одессе, начатое Киевом под давлением международных организаций, превратилось в фарс. Из-за недоработок обвинительный акт неоднократно возвращали в прокуратуру, а судьи четыре раза брали самоотвод, что тормозило рассмотрение дела.

«Все это сопровождалось грубым вмешательством националистических группировок в судебный процесс: беспорядками, срывами заседаний, нападениями на адвокатов, судей, обвиняемых и их родственников», — указала дипломат.

В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году

Надежда на справедливое расследование при Владимире Зеленском также «быстро улетучилась», добавила Захарова. Несмотря на это, Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления, а Одесса сбросит «иго современных бандеровцев» и снова станет подлинно свободным городом.