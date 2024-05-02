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Аксенов заявил, что Украина как страна окончательно умерла, не осудив трагедию в Одессе

Украина умерла как государство, не осудив трагедию в Одессе, где были заживо сожжены люди, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что Украина как страна окончательно умерла, не осудив трагедию в Одессе
© ТАСС
"В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя 10-летие одесской трагедии.

По его словам, сожженные в Доме профсоюзов люди не смирились с государственным переворотом в Киеве, с нацификацией Украины.

"Украинские власти убийц, понятное дело, не наказали. Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца", - отметил Аксенов. Он также назвал трагедию "Одесской Хатынью".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в России) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

Политика
Сергей Аксенов
Правый сектор
Республика Крым
Симферополь
Украина