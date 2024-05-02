Аксенов заявил, что Украина как страна окончательно умерла, не осудив трагедию в Одессе

Украина умерла как государство, не осудив трагедию в Одессе, где были заживо сожжены люди, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня. Массовое убийство стало предметом национальной гордости. А Украина как государство окончательно умерла, превратившись в террористическую организацию, в бешеное животное", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя 10-летие одесской трагедии.

По его словам, сожженные в Доме профсоюзов люди не смирились с государственным переворотом в Киеве, с нацификацией Украины.

"Украинские власти убийц, понятное дело, не наказали. Но некоторые из них уже денацифицированы и горят в аду. А у тех, кто еще жив, есть только два выхода: ужасный конец или ужас без конца", - отметил Аксенов. Он также назвал трагедию "Одесской Хатынью".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в России) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.