Володин: борьба с нацизмом является одной из целей СВО

Борьба с нацизмом — одна из целей российской спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что «сегодня киевский режим переписывает историю Одессы».

«Вот что такое нацизм. Борьба с ним — одна из целей специальной военной операции на Украине, которая обязательно будет достигнута», — написал Володин в Telegram.

Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.