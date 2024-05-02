Можин: США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС из-за невыдачи виз

Главы делегации министерства финансов и Центробанка РФ не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за ситуации с выдачами виз в США. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

По его словам, на встречи должны были приехать замминистра финансов Иван Чебесков и первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Также с ними должны были быть сотрудники этих ведомств. Можин подчеркнул, что в приемлемые сроки Соединенные Штаты выдали визы только младшим сотрудникам Центробанка, а из Минфина визы вовремя не получил никто.

Посольство США в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже началась. Именно на эту дату была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС.

— Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные, — передает слова Можина РИА Новости.

Накануне руководство Соединенных Штатов ввело новые санкции в отношении десятков физических лиц и организаций из России и сотрудничающих с ней стран. В списке оказались в том числе автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон» и многие другие предприятия.