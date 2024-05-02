Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Украины
По итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю десятилетия с трагедии в Одессе.
По ее словам, «по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления». Одним из центральных эпизодов трибунала должно стать предъявление обвинений по преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов в Одессе.
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Матвиенко указала, что срока давности не будет: «виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности». Также получит оценку бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных. Председатель Совфеда указала, что для объективного расследования есть масса свидетелей, запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.
Матвиенко подчеркнула, что «нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима».