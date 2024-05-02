По итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю десятилетия с трагедии в Одессе.

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По ее словам, «по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления». Одним из центральных эпизодов трибунала должно стать предъявление обвинений по преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов в Одессе.

Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Матвиенко указала, что срока давности не будет: «виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности». Также получит оценку бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных. Председатель Совфеда указала, что для объективного расследования есть масса свидетелей, запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.

Матвиенко подчеркнула, что «нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима».