Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Генассамблеи ООН.

«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал допустить международных следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа.