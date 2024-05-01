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Небензя призвал к международному расследованию массовых захоронений в Газе

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа.

Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе
© РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании Генассамблеи ООН.

«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал допустить международных следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа.

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