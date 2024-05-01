Постпредство РФ обвинило ЕС в дезинформации из-за позиции по передаче активов

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) обвинило объединение в дезинформации из-за озвученной ранее позиции по решению Москвы о передаче активов европейских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале постпредства России.

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— Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права, — отметило дипломатическое ведомство в посте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate. Такое распоряжение расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление.

Так, в список включены 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащих Ariston Holding N.V., а также все доли ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

МИД Италии на фоне решения Путина вызовет российского посла в Риме Алексея Парамонова. Соответствующее заявление в субботу, 27 апреля, сделал глава итальянского дипведомства, вице-премьер Антонио Таяни.