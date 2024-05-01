Сенатор Пушков рассказал о расово-гендерной дилемме Байдена

Президент США Джо Байден находится в расово-гендерной ловушке, поскольку не может уволить пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, несмотря на свое желание, таким шагом глава государства может сразу оскорбить афроамериканцев, ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и BLM. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Байден в расово-гендерной ловушке: он не может уволить своего бездарного пресс-секретаря Жан-Пьер, хотя, как сообщают британские источники, хотел бы это сделать… Но как уволить недалекую черную лесбиянку, не оскорбив сразу и афроамериканцев, и ЛГБТ-движение и ВLM?», — отметил Пушков.

При этом, как обратил внимание Пушков, сама Жан-Пьер «без ума от самой себя».

При этом сообщалось, что в ходе обсуждения финансирования части федеральных ведомств спикер палаты представителей США Майк Джонсон достиг соглашения с Белым домом о запрете на поднятие ЛГБТ.

Ранее во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом».