Внешнеполитическое ведомство Латвии должно предоставить список государств, которые направили ВСУ оружие с разрешением наносить удары по российской территории, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД Латвии Байба Браже призналась ранее, что ряд западных партнеров Украины отправляет ВСУ оружие без каких-либо ограничений, разрешает наносить удары по российской территории.

В Латвии заявили, что Киев получил оружие Запада с разрешением бить по РФ

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что официальные лица США, Соединенного Королевства, Франции, Германии неоднократно заявляли о том, что не признают вхождение в Россию Крыма, Запорожья, Херсонской области, Донбасса и по-прежнему считают эти регионы территорией Украины.

Вместе с тем, в последние месяцы ряд высокопоставленных военных западных стран заявил, что в целях обороны ВСУ якобы имеют право наносить удары по целям в глубине России. Их слова вызвали критику со стороны Москвы.