Президенту Украины Владимиру Зеленскому, уничтожающему граждан страны по заказу западных стран, в скором времени могут понадобиться услуги искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в комментарии для RTVI заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на сообщения о появлении во внешнеполитическом ведомстве Украины цифрового спикера, занимающегося консульскими вопросами. По ее словам, совсем скоро главе соседнего государства придется использовать нейросеть для массовой генерации специалистов в самых разных областях.

"Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом", — подчеркнула Захарова.

1 мая МИД Украины сообщил, что в ведомстве появился виртуальный консультант по имени Виктория. Спикер была создана при помощи технологий искусственного интеллекта, а в ее задачи входит передача журналистам информации по консульским вопросам.

Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера

При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что генерация цифрового консультанта — это "не прихоть, а требование военного времени". В частности, Виктория должна помочь ускорить внутреннюю работу ведомства.