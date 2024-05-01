Пушков высмеял планы Пентагона милитаризовать Луну

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал забавным заявления Пентагона о милитаризации Луны. Рассуждения об этом он опубликовал в своем телерам-канале.

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«Довольно забавно читать о возможности или невозможности милитаризации Луны в условиях, когда США вот уже 55 лет не могут туда вернуться, если они вообще там были. Еще смешнее обсуждать саму по себе «защиту логистических цепочек», – отметил Пушков.

Он подчеркнул, что даже американский искусственный интеллект признал снимки американских астронавтов на Луне фейком. Пушков добавил, что США скорее стоит подумать о том, как защитить логистические цепочки от хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе. По мнению члена Совфеда РФ, у Вашингтона пока не получается даже это, а до реального освоения Луны им еще далеко.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что сейчас США настроены на долгосрочную «ледяную войну» с РФ. Политик согласился с мнением американского бизнесмена Илона Маска, который считает, что такая война с учетом мощи Штатов и потенциала России может длиться десятилетиями.