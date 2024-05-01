В Госдуме РФ объяснили отказ США признать уничтожение ATACMS над Крымом
Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал страхом отказ американских властей признать, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили баллистические ракеты ATACMS в небе над Крымским полуостровом. Об этом пишет РИА Новости.
Законодатель отметил, что в реальности военная мощь западных стран сильно уступает данным из их "пропагандистских роликов". По словам парламентария, теперь об этом знает весь мир.
"Поэтому [координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон] Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все, где нет дублеров, нельзя сохраниться, а второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию", — подчеркнул он.
Шеремет добавил, что сейчас Вашингтон должен волновать конкретный вопрос — смогут ли его солдаты также адаптироваться к разнообразным российским вооружениям. Речь идет о технике, которую у Москвы покупают третьи страны.
Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS
В то же время депутат рассказал, что ждет уничтоженное на Украине западное оружие. Как он сказал, РФ намерена свозить такие машины и орудия на открытые площадки. Здесь их будут подробно изучать и демонстрировать публике.
"Для этого нам их (стран Запада. — "Газета.Ru") мнения и подтверждения абсолютно не нужны", — резюмировал законодатель.
30 апреля украинские войска попытались нанести удар по Крымскому полуострову при помощи баллистических ракет ATACMS, предоставленных США. Позже стало известно, что на фоне атаки в республике сработали системы ПВО и сбили шесть таких снарядов.
Впоследствии ситуацию прокомментировали в Белом доме. Общаясь с журналистами, Кирби отказался подтверждать факт уничтожения американских ракет.