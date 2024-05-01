Учителям следует рассказывать школьникам, что прообразом булгаковского Воланда был тогдашний посол США в СССР Уильям Буллит, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат уточнила, что учащимся также необходимо знать, что «бал сатаны», описанный в книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» был «списан» с приема в посольстве США.

Захарова заметила, что жители России не знают об этих «фактах» в связи с тем, что школьные учебники не упоминают о них.

По ее словам, в 90-е годы преподаватели как в школах, так и в вузах преподаватели преподносили события на балу как описание Булгаковым той чертовщины, что происходила в Советском Союзе. Вместе с тем, добавила она, о Соединенных Штатах в рассказах и лекциях не упоминалось.

Захарова напомнила, что бал у Сатаны Булгаков списал с приема в посольстве США

Американские дипломаты, напомнила Захарова, неоднократно приглашали Булгакова на приемы в дипмиссию и сами наносили ему визиты. Она уточнила, некоторые детали (куры, попугаи и медведь) совпадают с реальным балом в посольстве США, на котором побывал писатель.