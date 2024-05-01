Медведев высмеял Зеленского в своем поздравлении с 1 мая

Перед российским вооружением трепещут враги. Так зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 мая. Он также прикрепил ироничное фото с изображением украинского президента Владимира Зеленского.

«Наши заводы выпускают сегодня грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

К своему поздравлению он прикрепил картинку с изображением Зеленского, на ней написано «Каждый удар молота — удар по врагу».

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Ранее Медведев выразил сожаление, что украинский глава выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом он отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было.