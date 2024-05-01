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Захарова заступилась за украинцев, которых ЕС хочет выдать для мобилизации в ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась желанием европейских стран передать Украине мужчин призывного возраста. По ее мнению, Европейский союз готов жертвовать жизнями украинцев для достижения своих корыстных целей.

Захарова заступилась за украинцев, которых ЕС хочет выдать для мобилизации
© ТАСС
— Какие же редкостные мрази, — написала дипломат у себя в Telegram-канале.

Она добавила, что европейские политики уже обговаривают возможности провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

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Такая реакция Захарова обусловлена недавним заявлением министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, который объявил, что страны Евросоюза намерены разыскивать украинских уклонистов, чтобы передать их в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что Польша заинтересована в таком решении.

При этом советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс сообщила, что страна не будет депортировать военнообязанных и любых других граждан Украины на родину.

Около половины беженок с Украины в Польше не планируют возвращаться на родину. Об этом 19 февраля написало польское издание RP со ссылкой на результаты опроса, который провели ученые университета Национальной комиссии по образованию в Кракове.

Среди перемен, которые смогли бы замотивировать украинок вернуться на родину, они назвали предоставление хорошо оплачиваемой работы (38 процентов) и искоренение коррупции (31 процент).

Политика
Мария Захарова
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ЕС
Краков
Украина