Небензя выразил позицию России по резолюции ГА ООН по Сребренице

Резолюция по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемая в Генеральной Ассамблее постпредом Боснии и Герцеговины (БиГ) при ООН и рядом западных представителей, не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней, Россия выступает против этого документа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Проект резолюции ГА ООН по Сребренице - однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года. Очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий. Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает, - сказал он в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Боснии и Герцеговине. - Раны боснийского общества слишком свежи, а проблемы в стране слишком серьезны для постановки в Генассамблее данного проекта. Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории. Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же".

Сербия выступила против резолюции по Сребренице в Генассамблее ООН