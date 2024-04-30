Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США, с другой – Вашингтон полностью поддержал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства, а с третьей – американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов.

Axios: в конгрессе США пригрозили Международному уголовному суду из-за Израиля

«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», – резюмировала дипломат.

Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.