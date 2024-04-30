Дугин рассказал об основе русофобии на Западе

Основа русофобии прогрессистов в западных странах заключается в том, что Россия защищает традиционные ценности, сообщает RT со ссылкой на заявление американскому журналисту Такеру Карлсону российского философа Александра Дугина.

Так он ответил на вопрос, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, сейчас стали русофобами.

«Это не какие-то иррациональные изменения», — сказал Дугин.

По его мнению, на Западе пытаются уничтожить традиционные ценности.

Также философ назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером.

«Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, я бы сказал», — указал Дугин.

Он охарактеризовал главу государства как человека, успешно восстанавливающего традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.