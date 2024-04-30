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Дугин рассказал об основе русофобии на Западе

Основа русофобии прогрессистов в западных странах заключается в том, что Россия защищает традиционные ценности, сообщает RT со ссылкой на заявление американскому журналисту Такеру Карлсону российского философа Александра Дугина.

Дугин рассказал об основе русофобии на Западе
© РИА Новости

Так он ответил на вопрос, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, сейчас стали русофобами.

«Это не какие-то иррациональные изменения», — сказал Дугин.

По его мнению, на Западе пытаются уничтожить традиционные ценности.

Также философ назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером.

«Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, я бы сказал», — указал Дугин.

Он охарактеризовал главу государства как человека, успешно восстанавливающего традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.

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