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Полянский заявил о стремлении США к диктатуре

Вашингтон стремится к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Комитета по информации ГА ООН первого заместителя постоянного представителя РФ при организации Дмитрия Полянского.

Полянский заявил о стремлении США к диктатуре
© ТАСС

По его словам, США пользуются тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь, Америки, «прописались все основные ИТ-монополисты». Дипломат указал, что Вашингтон санкционировал процессы, завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура и полная утрата странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу.

В итоге в настоящее время создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму. Полянский отметил, что «на площадках западных ИТ-монополистов в последнее время продолжают активно распространяться ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы, на которые их модераторы не обращают внимания». При этом блокируются каналы и аккаунты СМИ и рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения.

За подобным зачастую стоят госструктуры США. Факты такого вмешательства регулярно становятся достоянием общественности. Интернет-посредники стали инструментом манипулирования общественным мнением и распространения агрессивной пропаганды. Проблема усугубляется тем, что отсутствуют международно-правовые нормы, позволяющие бороться с таким поведением ИТ-гигантов, подчеркнул первый зампред.

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