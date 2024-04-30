Полянский заявил о стремлении США к диктатуре

Вашингтон стремится к установлению глобальной диктатуры в цифровой сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Комитета по информации ГА ООН первого заместителя постоянного представителя РФ при организации Дмитрия Полянского.

По его словам, США пользуются тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран, в первую очередь, Америки, «прописались все основные ИТ-монополисты». Дипломат указал, что Вашингтон санкционировал процессы, завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура и полная утрата странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу.

В итоге в настоящее время создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму. Полянский отметил, что «на площадках западных ИТ-монополистов в последнее время продолжают активно распространяться ксенофобские, расистские, националистические и русофобские материалы, на которые их модераторы не обращают внимания». При этом блокируются каналы и аккаунты СМИ и рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения.

За подобным зачастую стоят госструктуры США. Факты такого вмешательства регулярно становятся достоянием общественности. Интернет-посредники стали инструментом манипулирования общественным мнением и распространения агрессивной пропаганды. Проблема усугубляется тем, что отсутствуют международно-правовые нормы, позволяющие бороться с таким поведением ИТ-гигантов, подчеркнул первый зампред.