Глава МЧС России поздравил личный состав пожарной охраны с 375-летием

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил личный состав пожарной охраны с 375-летием образования службы. Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте МЧС РФ.

"История пожарного дела основана на подвигах и энтузиазме поколений и династий. Огонь - беспощадная стихия. В схватке с ним способны победить только отвага и профессионализм", - отметил глава МЧС в своем поздравлении.

Куренков добавил, что "пройти испытание стихией под силу лишь крепким духом, закаленным характером и волей".

"Огонь не признает чинов и рангов, учит работать в связке и принимать единственно верное решение. Защита от него - дело настоящих мужчин", - подчеркнул министр.

В поздравлении личному составу говорится, что в годы Великой Отечественной войны оборона от огня населенных пунктов, военных и стратегически важных объектов стала проявлением истинного патриотизма.

"Сегодня пожарные противостоят вызовам в приграничных районах и зоне СВО, а также обеспечивают безопасность в Арктике", - обратил внимание Куренков.

Министр отметил и преемственность поколений.

"Из поколения в поколение огнеборцы передают традиции, высокие нравственные ориентиры, самоотверженность и преданность выбранному делу. В этом большая заслуга наших ветеранов, которые вносят свой огромный вклад в воспитание молодых специалистов", - подчеркнул Куренков в поздравлении.

Глава ведомства добавил, что в министерстве всегда будут помнить героев, выполнивших свой служебный долг, - их имена навечно вписаны в историю пожарной охраны. Он пожелал личному составу пожарной охраны добра, здоровья, благополучия и успехов, мирного неба.