США сорвали участие представителя РФ в предстоящей сессии ООН

Соединенные Штаты сорвали участие представителя российской делегации в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы", - сказал он на заседании Комитета по информации ГА ООН.