В США высказались об изменении санкционной политики в отношении РФ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал санкционную политику в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге Пател высказался о санкциях против России и подчеркнул, что США не меняют своего подхода к санкциям против страны. Таким образом он прокомментировал изменения в режиме ограничений против Москвы.

«Мы не убрали ногу с газа <...>, и мы продолжим прилагать усилия как для продолжения поддержки наших украинских партнеров, так и для санкций, экспортного контроля и других мер, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности. Так что сдвигов вообще нет. Никакого политического сдвига нет», — отметил представитель Госдепа.

США обновили перечень антироссийских санкций

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.