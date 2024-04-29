Появление американских войск на Украине станет суицидом для США. Об этом сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя заявления, прозвучавшие в американском конгрессе, передает РИА Новости.

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план Белого дома состоит в массовом истреблении украинцев и последующем вводе на Украину американских войск.

«Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями», — сказал Шеремет.

Он добавил, что США провоцируют мировую ядерную войну, и она может стать последней для всего мира. Поэтому международному сообществу нужно сплотиться и изолировать от власти «режим международного преступника и безумца Джо Байдена».

В США назвали условия ввода войск на Украину

Ране в КНДР заявили, что поражение США на Украине является вопросом времени, и никакое западное оружие не поможет победить Россию.