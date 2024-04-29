В генконсульстве России прокомментировали убийство украинцев в Германии

Генконсульство РФ в Бонне не располагает данными о том, что мужчина, задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау, является гражданином России. Об этом пишет РИА «Новости».

В субботу вечером, 27 апреля, рядом с торговым центром в городе Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии были обнаружены тела мужчин 1987 и 2001 года рождения. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице.

Вскоре после произошедшего местная полиция сообщила о том, что по подозрению в убийстве проходивших реабилитацию украинских военных задержала некоего «гражданина РФ».

Раскрыты подробности убийства двух украинцев в ФРГ

Дипломаты отметили, что к ним ни по каким официальным каналам не поступала информация о задержании российского гражданина в связи с инцидентом.

«На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово «русский», — подчеркнули в консульстве.

В учреждении уточнили, что на территории Германии постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся обладателями российского паспорта, а также те, кто имеет два гражданства — России и ФРГ.