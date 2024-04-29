В России ответили на заявление Блинкена о переговорах по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о надеждах Вашингтона на переговоры с Москвой для окончания конфликта на Украине, напомнила, что РФ еще в 2022 году подтверждала готовность конструктивно откликнуться на предложения по диалогу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Также в ответ на слова Блинкена Захарова указала, что Москва еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские договоренности и их закрепление в виде резолюции Совета безопасности ООН, но «именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией».

США надеются на участие РФ в «искренних переговорах» по украинскому конфликту

Представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что Блинкен не хочет вспоминать «о том, что именно союзники США — Франция и Германия — будучи членами Нормандского формата, намеренно проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона готова сесть за стол переговоров с Москвой. По его словам, президент России Владимир Путин способен завершить конфликт на Украине.