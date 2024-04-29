Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале задержание на литовской границе автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Тирасполь.

Дипломат уточнила, что литовские пограничники двое суток проверяли автобус с гражданами Молдавии. Они использовали детектор лжи и спрашивали: «Чей Крым?».

Захарова предположила, что «цивилизованные» сотрудники ОБСЕ и Совета Европы «не увидят ничего предосудительного в действиях [силовиков], не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют».

Литва вторые сутки не пропускает автобус из России

По ее оценке, права человека для европейцев являются абстрактным понятием и, с их точки зрения, должны применяться исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада».