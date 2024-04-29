Посол РФ дал разъяснения в МИД Италии о решении по «дочке» Ariston

Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российской «дочки» итальянской корпорации Ariston. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на российскую дипмиссию.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских подразделений Ariston и BSH Hausgerate.

Дипломаты подчеркнули, что действия России были осуществлены в рамках правового поля.

По их словам, шаги были предприняты в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США» и их союзников, направленные на незаконное лишение РФ права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории западных стран.

В посольстве уточнили, что 100% доли в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» принадлежат материнской компании «Аристон Холдинг Н.В» (Нидерланды).

В Китае заявили, что Россия начала отвечать Западу на конфискацию активов

Ранее сообщалось, что Путин отменил передачу иностранных долей в российской «дочке» Danone под временное управление Росимущества.