Посол РФ дал разъяснения в МИД Италии о решении по «дочке» Ariston
Посол России в Риме Алексей Парамонов дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российской «дочки» итальянской корпорации Ariston. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на российскую дипмиссию.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских подразделений Ariston и BSH Hausgerate.
Дипломаты подчеркнули, что действия России были осуществлены в рамках правового поля.
По их словам, шаги были предприняты в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США» и их союзников, направленные на незаконное лишение РФ права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории западных стран.
В посольстве уточнили, что 100% доли в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» принадлежат материнской компании «Аристон Холдинг Н.В» (Нидерланды).
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Ранее сообщалось, что Путин отменил передачу иностранных долей в российской «дочке» Danone под временное управление Росимущества.