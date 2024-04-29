В США неожиданно отозвались о Путине

Президент России Владимир Путин имеет больший авторитет на Ближнем Востоке, чем западные лидеры. В глазах стран региона США выглядят смешно, а Россия могущественно. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор отметил, что в руках Путина находятся стратегические козыри на Ближнем Востоке. Во многом этому способствовали авторитет и личные качества российского президента.

«Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность», — написал Макегрегор в соцсети Х.

По его словам, имидж США в регионе, напротив, серьезно пострадал и вызывает опасения. США «выглядят смешно», а «Россия — могущественно».

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