Глава Карачаево-Черкесии отреагировал на убийство полицейских

Семьям погибших и раненых в результате нападения на пост ДПС в поселке Мара Аягъы сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

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Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. <...> Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — написал Темрезов.

Он добавил, что погибшие правоохранители с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников. По его словам, еще четверо полицейских находятся в больницах. Темрезов уточнил, что министр здравоохранения республики получил особое распоряжение лично контролировать ситуацию с лечением пострадавших стражей порядка.

Число погибших полицейских при нападении на пост в Карачаевске возросло

В ночь на 29 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики произошло вооруженное нападение, в результате погибли двое полицейских. По данным МВД, преступники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109, пятерых из них ликвидировали на месте. В ведомстве отметили, что преступники бросили в сторону полицейских взрывное устройство, после чего открыли огонь из автоматического оружия.