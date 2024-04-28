В Чечне учредят два новых международных объекта

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе планируется создать Международный российско-исламский фонд и международный медиацентр. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Грозном прошел грандиозный международный форум БРИКС «Духовное лидерство и креативная экономика». Для обсуждения вопросов в ключевых областях экономики, в сфере образования, культуры, строительства, промышленности, туризма и ряда других направлений собрались гости из множеств стран», — сообщил глава чеченской республики.

Кадыров добавил, что решение об учреждении фонда и медиацентра было принято после двух дней форума.

До этого Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что станица Шелковская Чеченской Республики приобретет статус города. Глава региона добавил, что это позволит решать возникающие вопросы местного назначения, а также развивать производства и повысить инвестиционную привлекательность. Станица Шелковская является административным центром Шелковского района.