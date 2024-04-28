Путин пошутил над владельцем ММК Рашниковым

Председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктор Рашников назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«Это была шутка. В тот вечер из администрации президента был звонок и попросили „будьте на телефоне“. Я час ждал звонка президента, а потом мне сказали, что звонок переносится», — рассказал Рашников.

Путин на съезде РСПП 25 апреля рассказал, что после победы ХК «Металлурга» хотел позвонить, но глава ММК якобы был занят. Путин предположил, что топ-менеджер отмечал с магнитогорскими хоккеистами победу.