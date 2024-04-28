Володин назвал условие для спасения Европы

Спасение европейских стран заключается в развороте к суверенитету. Иначе их ждет плачевное будущее с полным подчинением различным «странным структурам» Брюсселя. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если только страны Европы начнут думать о своем суверенитете, о сохранении своих ценностей, о развитии своей экономики, они тогда спасутся», — сказал Володин.

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Председатель Госдумы подчеркнул, что отказ от национальных приоритетов сулит странам ЕС плохое будущее. Они уже сейчас отдают свой суверенитет «странным структурам» вроде ПАСЕ или Европарламента. В итоге страдает национальная экономика.

В пример Володин привел ФРГ, закончившую прошлый год «с минусом» и зафиксированной рецессией. По словам спикера Госдумы, в других странах ЕС рост экономики не превышает 0,3%, что крайне мало в сравнении с 3,6% ростом России и 6-7% Индии и КНР.