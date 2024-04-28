Захарова напомнила, что бал у Сатаны Булгаков списал с приема в посольстве США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила колумнистом газеты «Комсомольская правда». Она раскритиковала посла США Линн Трейси за неверную трактовку бала в романе «Мастер и Маргарита» и отметила, что американское посольство еще при жизни Булгакова устраивало «инфернальные приемы».

В колонке Захарова рассказала, что посол США в РФ Линн Трейси посетила Дом-музей Булгакова, после чего «записала культурологический стэнд-ап, стоя на лестнице в «Спасо-Хаусе» — резиденции посла США в России».

«Когда гости приходят в Спасо-Хаус, одной из первых они видят эту великолепную лестницу, которая, по мнению многих, стала для Булгакова источником вдохновения для сцены «Весеннего бала полнолуния», – отметила Трейси.

По ее словам, Спасо-Хаус стал местом, где американцы и россияне могут встречаться, вместе чтить русскую культуру, лучше понимать друг друга и надеяться на лучшее будущее, поддерживая контакты между двумя народами.

В ответ Захарова отметила что «Весенний бал полнолуния» на самом деле является «Балом у сатаны», а Булгаков «писал сцену адского шабаша с натуры» – действо разворачивалось именно в резиденции американского посла.

По словам представителя МИИД РФ, посол США в Москве Уильям Буллит в 30-е годы устраивал балы с целым зоопарком разных птиц и зверей, включая медведя. При этом сохранились мемуары, в которых описываются «развязные нравы сотрудников американского посольства в Советском Союзе на этих вечерних мероприятиях».

«И хотя это было почти сто лет назад, мы прекрасно помним, какие мракобесные вечеринки со зверями и козлами устраивали американские дипломаты в резиденции, на фоне которой Вы позируете», — написала представитель МИД РФ.

По ее словам, весенний праздник — это Пасха, возрождение, победа света над тьмой. А «весенний приём в посольстве США» – это «бал у сатаны».