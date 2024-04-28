Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал выложенный послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом в соцсетях коллаж с намёком на удар по Керченскому мосту. Смирнов сделал это в беседе с РИА Новости.

Председатель назвал подобные посты «жалкими визгами политических карликов».

Появление таких намёков в интернете Смирнов связывает с тем, что в реальности положение ВСУ на фронте ухудшается. При этом изменить ситуацию не могут ни в Киеве, ни в Европе.

В России ответили на угрозы посла Литвы в адрес Крымского моста

Ранее Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением Крымского моста и фотографией пуска ракеты.