США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит журналист Павел Зарубин.

«Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства», — сказал Володин.

По его словам, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядка и многополярности.

До этого Володин заявил, что Россия может принять «симметричные решения» после изъятия активов РФ в пользу Украины, обвинив Вашингтон в «краже» из-за одобренного два дня назад законопроекта о конфискации российских средств в пользу Киева.

Володин также заявлял, что своим решением выделить Киеву $61 млрд США подталкивают Украину к войне «до последнего украинца», при этом лишив страну будущего и похоронив ее экономику.

Ранее Володин обвинил США в попытке стереть из памяти людей бомбардировки НАТО Югославии.