Спикер Совета Федерации назвала ПАСЕ никчемной структурой

Она также констатировала, что решение России выйти из состава данной организации было верным.

В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержится призыв к «деколонизации России».

В связи с этим она отметила, что решение российского руководства выйти из состава данной организации было правильным. Матвиенко также назвала ПАСЕ русофобской группой, состоящей из болтунов.

«Это не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции - никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения, и тем более — в России», — заявила спикер.

Кроме того, Матвиенко напомнила, что европейским политическим элитам необходимо освежить в памяти уроки истории, поскольку именно страны ЕС занимались колониальной политикой, выкачивая ресурсы и уничтожая население многих стран мира, включая африканские государства.

При этом СССР всегда выступал за освобождение стран и помогал многим восстанавливать суверенитет.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена уступать новые регионы в обмен на разморозку активов Западом. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, как Россия отреагирует на вероятное изъятие своих заблокированных средств.