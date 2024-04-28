Песков: заявления Дуды о ядерном оружии вызвали страх даже в США

Заявления президента Польши Анджея Дуды о ядерном оружии напугали даже США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Польша всегда пытается быть «впереди телеги», и мне кажется, что эти заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в США и ряде других европейских столиц. Потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, подобная риторика демонстрирует ход мысли.

Ранее Дуда выразил готовность разместить в Польше американское ядерное оружие.

МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

При этом в сентябре 2023 года Дуда отмечал, что власти ещё никак не продвинулись по этому вопросу.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России.