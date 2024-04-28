Заявления Варшавы о возможности размещения у себя американского ядерного оружия напугали даже сами Соединенные Штаты, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на территории республики американское ядерное оружие.

По мнению Пескова, Польша всегда пытается быть впереди телеги. Он добавил, что заявление Дуды «даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц», так как главы государств и правительств сразу же сообщили, что планов по размещению ЯО в стране нет.

МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Пресс-секретарь уточнил, что заявления такого рода про ядерное оружие «демонстрируют ход мысли» властей европейских стран.